За огромно задръстване на Кресненското дефиле съобщават очевидци в социалните мрежи. По техни думи движението и в двете посоки е блокирано.От АПИ обясниха, че временно движението по път I-1 Симитли – Кресна при км 388 в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента, поради свлечена земна маса на пътното платно.Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост!