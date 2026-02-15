ЗАРЕЖДАНЕ...
Свлачище затруднява движението в Кресненското дефиле
От АПИ обясниха, че временно движението по път I-1 Симитли – Кресна при км 388 в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента, поради свлечена земна маса на пътното платно.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост!
