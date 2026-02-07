ЗАРЕЖДАНЕ...
Свлачища затрудняват движението в Благоевградска област
Движението от км 66 до км 69 по път II-19 Разлог - Гоце Делчев се осъществява с повишено внимание поради почистване на камъни и земна маса. Трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти.
Движението в участъка от км 65 до км 68 по път II-84 Якоруда - Разлог се осъществява с повишено внимание поради почистване на камъни и земна маса. и Там трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти.
