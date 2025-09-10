Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград

© Министерството на финансите стартира серия от информационни срещи с представители на местните власти, бизнеса и гражданите в страната, част от информационната кампания за въвеждането на еврото в България.



Целта на инициативата е да информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута.



По време на събитията участниците ще имат възможност да се срещнат с ръководители и експерти от ключови институции, ангажирани с процеса по въвеждане на еврото, и лично да зададат своите въпроси.



Информационната среща в Благоевград е част от поредицата срещи и ще се проведе на 11 септември 2025 г. (четвъртък), от 09:30 ч. до 12:00 ч., в зала "22 септември“, площад "Георги Измирлиев“.



Кулминацията на кампанията в Благоевград ще бъде вечерно светлинно шоу със 100 дрона, което ще се проведе на стадион "Христо Ботев“ от 21:00 ч. с продължителност 5 мин.



Сред участниците в събитието ще бъдат Петър Дилов, министър на икономиката, Георг Георгиев, министър на външните работи, Красимир Вълчев, министър на образованието и други.