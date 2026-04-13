В Пиринския край Великден рядко приключва в неделя. Още на следващия ден – Светли понеделник – празникът продължава със същата сила, но с по-различно усещане. Ако в големите градове денят минава по-тихо, в районите около Благоевград, Разлог и Банско той остава жив, шумен и споделен. Тук хората не просто отбелязват традицията, а я преживяват заедно.

Повече събиране, по-малко формалност

За разлика от строго обредните празници, Светли понеделник в Пиринско няма една конкретна "рамка". Вместо това:

– семействата продължават да се събират

– гостуванията не спират след Великден

– масата остава символ на близост, а не просто на традиция

Обикалянето по роднини е нещо напълно естествено – често в рамките на деня се посещават няколко дома, като се носят яйца, козунак и домашна храна.

Празникът излиза навън

Една от най-характерните черти за Пиринския край е, че празникът не остава затворен вкъщи.

По площади и дворове се събират хора, появяват се музиканти, а в по-малките населени места не е рядкост да се извият хора. Този елемент не е строго обвързан с църковния календар, но е естествено продължение на празничното настроение.

Тук Светли понеделник има лице на малък събор – без официална програма, но с истинско присъствие на общността.

Яйцето остава символ и след Великден

Боядисаните яйца продължават да присъстват в ежедневието и след празника.

В някои села се запазват вярвания, свързани с тях:

– яйца се раздават за здраве

– понякога се оставят в двора или градината като символ на плодородие

използват се като знак за благословия към дома

Макар тези практики да не са повсеместни, те са част от живата памет на региона.

Между традицията и съвременния ритъм

Днес Светли понеделник в Пиринския край съчетава старото и новото.

По-младите често възприемат деня като време за почивка, но дори и тогава той остава свързан със семейството. По-възрастните пазят традицията по-съзнателно, а именно те поддържат усещането, че празникът не е приключил. Това съжителство между поколенията запазва духа на деня жив, без да го превръща в формалност.