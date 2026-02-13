Хората ще могат да избират как да бъдат инвестирани техните спестявания за пенсия - по-консервативно или по-динамично. Хората, които се чувстват несигурни, могат да продължат да са в досегашната ситуация на инвестиране, но тези, които искат да получат по-добри резултати срещу спестяванията си, ще могат да го направят, ако законопроектът мине на второ четене.Това заяви в коларите на парламента Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване във връзка с приетия на първо четене в пленарна зала мултифондов модел в пенсионното осигуряване, предаде репортер наДругият много важен елемент на този законопроект е, че той чувствително повишава сигурността на системата, защото се повишават капиталовите изисквания към пенсионно-осигурителните компании, защото се дава гаранция за първа пенсия, каквато до момента не съществуваше."Пенсията на пенсионерите няма да може да бъде намалявана, а само увеличавана оттук нататък, защото се повишават изискванията към осигурителните посредници и общо взето се формират 11 гаранционни механизма в закона, като досега бяха само 5", заяви Несторова."Това е отваряне на врата за част от хората да получат по-добро инвестиране на средствата си, ако желаят това, и същевременно повишаване на сигурността на системата. Действително този закон е работен повече от 2 години", каза още тя.