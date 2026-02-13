ЗАРЕЖДАНЕ...
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
© ФОКУС
Това заяви в коларите на парламента Светла Несторова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване във връзка с приетия на първо четене в пленарна зала мултифондов модел в пенсионното осигуряване, предаде репортер на ФОКУС.
Другият много важен елемент на този законопроект е, че той чувствително повишава сигурността на системата, защото се повишават капиталовите изисквания към пенсионно-осигурителните компании, защото се дава гаранция за първа пенсия, каквато до момента не съществуваше.
"Пенсията на пенсионерите няма да може да бъде намалявана, а само увеличавана оттук нататък, защото се повишават изискванията към осигурителните посредници и общо взето се формират 11 гаранционни механизма в закона, като досега бяха само 5", заяви Несторова.
"Това е отваряне на врата за част от хората да получат по-добро инвестиране на средствата си, ако желаят това, и същевременно повишаване на сигурността на системата. Действително този закон е работен повече от 2 години", каза още тя.
