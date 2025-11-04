Новини
Светилникът на Неврокоп празнува 160 години
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:49
©
Народно читалище "Просвета – 1865“ град Гоце Делчев организира концерт – спектакъла "160 години Неврокопски светилник“. 

В него участие ще вземат Детските школи към читалището, Николина Чакърдъкова, Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. 

Събитието ще се проведе на 14 ноември от 18:00 часа в Дом на културата "Пейо Яворов". 

"Читалищното настоятелство при Народно читалище "Просвета – 1865“ гр. Гоце Делчев отправя покана към всички бивши и настоящи самодейци, служители, читалищни дейци, които са били част от читалището през годините", допълват организаторите.






Все още няма коментари към статията.
