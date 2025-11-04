ЗАРЕЖДАНЕ...
|Светилникът на Неврокоп празнува 160 години
В него участие ще вземат Детските школи към читалището, Николина Чакърдъкова, Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци.
Събитието ще се проведе на 14 ноември от 18:00 часа в Дом на културата "Пейо Яворов".
"Читалищното настоятелство при Народно читалище "Просвета – 1865“ гр. Гоце Делчев отправя покана към всички бивши и настоящи самодейци, служители, читалищни дейци, които са били част от читалището през годините", допълват организаторите.
