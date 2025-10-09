Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки

© Община Благоевград обяви две обществени поръчки за избор на изпълнител за създаване на Общностен център за уязвими групи в част от сградата на Градската минерална баня и за обновяване на зелените площи в непосредствена близост до нея.



Срокът за подаване на оферти от потенциални кандидати е до края на октомври 2025 година.



Дейностите ще бъдат извършени по проект "Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда за създаване на Общностен център за уязвими групи и обновяване на прилежащата зелена площ“, финансиран по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Общата стойност на обществените поръчки за инженеринг, заложена от възложителя, е над 3,3 млн. лева без ДДС.



Бъдещият общностен център ще предоставя социални услуги за деца, хора с увреждания, безработни и други целеви групи. Той ще бъде с капацитет 50 места.



Предвидено е надстрояване с един етаж, подмяна на електро-, ВиК- и ОВК-инсталации, монтаж на фотоволтаична система, изграждане на видеонаблюдение, мълниезащита, както и мерки за достъпна среда – включително рампи, подемник и тактилни указания.



В рамките на обществената поръчка за обновяване на зелената площ около сградата на бъдещия общностен център е предвидена подмяна на настилки и паркови съоръжения, обновяване на елементи на парковата среда, изграждане на енергоспестяващо осветление, монтаж на системи за видеонаблюдение, изграждане на поливна система и озеленяване.