Към настоящия момент няма възникнали проблеми или инциденти във връзка с въвеждането на еврото в Област Благоевград, изискващи допълнителни мерки.Обстановката на територията на областта е спокойна, всички структури изпълняват своите ангажименти в рамките на утвърдените планове и процедури.От Комисия за защита на потребителите информират, че продължават проверките по спазване на Закона за въвеждане на еврото. За изминалата седмица са съставени 3 АУАН като нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените на стоките и услугите. За периода се наблюдава рязък спад на жалбите и сигналите, свързани с въвеждане на еврото, като такива почти няма. Като цяло няма констатирани проблеми на територията на област Благоевград.За периода от 11.02.2026 г. до 17.02.2026 г., извършените проверки от органите по приходите в отдел "Оперативни дейности“ – София, дирекция "Оперативни дейности“, Главна дирекция "Фискален контрол“ при ЦУ на НАП са:- Общ брой извършени проверки на територията на ОД София – 292 броя, от които 140 броя на територията на област Благоевград;- Отработени сигнали на територията на ОД София – 70 броя, от които 22 броя на територията на област Благоевград;- Установени нарушения по ЗВЕРБ /Закон за въвеждане на еврото в Република България/ на територията на ОД София – 15 броя, от които 5 броя на територията на област Благоевград. Изискана е информация за цените от 17 броя търговски обекти - хранителни магазини, като след получаване на информацията, същата ще се анализира и ще се прецени необходимостта от съставяне на АУАН /Акт за установяване на административно нарушение/;- Други видове нарушения на територията на ОД София – 13 броя, от които 4 броя на територията на област Благоевград;- Съставени АУАН от ОД София – 37 броя, от които 13 броя на територията на област Благоевград;- Издадени НП /Наказателни постановления/ от ОД София – 13 броя, от които 5 броя за ЗЛ /Задължено лице/ на територията на област Благоевград;През изминалата седмица в ТП на НОИ - Благоевград не са отчетени проблеми и затруднения при осъществяване на регулярните дейности. Процесите протичат нормално, в срок и съгласно утвърдения график при пълна координация между отделите в териториалното поделение.От РДСП – Благоевград и Дирекции "Социално подпомагане“ отчитат, че през изминалата седмица се наблюдава устойчиво запазване на показателите, няма постъпили сигнали, запитвания и жалби от граждани, относно превалутирането на помощите от левове в евро и обстановката е стабилна. Продължава текущото наблюдение и превантивната работа.В общинските администрации на територията на област Благоевград не са констатирани нарушения във връзка с въвеждане на еврото, не са установени затруднения при прилагането на действащите указания и нормативни изисквания.От Община Благоевград, съобщиха, че през отчетния период са осъществени следните дейности:Продължава работата по привеждане на вътрешните финансово-счетоводни и административни системи в съответствие с изискванията за работа с евро;Извършена е координация с второстепенните разпоредители с бюджет и общинските предприятия относно организационната и техническата им готовност;Осъществен е вътрешен контрол по отношение на правилното прилагане на изискванията за двойно обозначаване на цени, такси и административни услуги;Поддържа се активна информационна комуникация с гражданите чрез официалните канали на общинската администрация.От ТДНС-Благоевград съобщават, че през последната седмица на са постъпвали данни за проблеми, свързани с въвеждането на еврото, които да създават заплахи за националната сигурност.През изминалата седмица в пощенските станции към ОПС Благоевград не са регистрирани проблеми във връзка с въвеждането на еврото. В момента се изплащат пенсиите и социалните помощи. Продължава обмяната на левове в евро в пощенските станции, като заявките постепенно намаляват като брой и суми. Няма установени опити за прокарване на неистински банкноти.За периода 09.02.2026г. - 15.02.2026г., в Териториална Дирекция Митница София не са постъпили сигнали за констатирани нередности във връзка с въвеждането на еврото в Република България. Процесът по въвеждането на еврото в Агенция Митници е приключил.