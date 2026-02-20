ЗАРЕЖДАНЕ...
Създава ли напрежение въвеждането на еврото в област Благоевград?
Обстановката на територията на областта е спокойна, всички структури изпълняват своите ангажименти в рамките на утвърдените планове и процедури.
От Комисия за защита на потребителите информират, че продължават проверките по спазване на Закона за въвеждане на еврото. За изминалата седмица са съставени 3 АУАН като нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените на стоките и услугите. За периода се наблюдава рязък спад на жалбите и сигналите, свързани с въвеждане на еврото, като такива почти няма. Като цяло няма констатирани проблеми на територията на област Благоевград.
За периода от 11.02.2026 г. до 17.02.2026 г., извършените проверки от органите по приходите в отдел "Оперативни дейности“ – София, дирекция "Оперативни дейности“, Главна дирекция "Фискален контрол“ при ЦУ на НАП са:
- Общ брой извършени проверки на територията на ОД София – 292 броя, от които 140 броя на територията на област Благоевград;
- Отработени сигнали на територията на ОД София – 70 броя, от които 22 броя на територията на област Благоевград;
- Установени нарушения по ЗВЕРБ /Закон за въвеждане на еврото в Република България/ на територията на ОД София – 15 броя, от които 5 броя на територията на област Благоевград. Изискана е информация за цените от 17 броя търговски обекти - хранителни магазини, като след получаване на информацията, същата ще се анализира и ще се прецени необходимостта от съставяне на АУАН /Акт за установяване на административно нарушение/;
- Други видове нарушения на територията на ОД София – 13 броя, от които 4 броя на територията на област Благоевград;
- Съставени АУАН от ОД София – 37 броя, от които 13 броя на територията на област Благоевград;
- Издадени НП /Наказателни постановления/ от ОД София – 13 броя, от които 5 броя за ЗЛ /Задължено лице/ на територията на област Благоевград;
През изминалата седмица в ТП на НОИ - Благоевград не са отчетени проблеми и затруднения при осъществяване на регулярните дейности. Процесите протичат нормално, в срок и съгласно утвърдения график при пълна координация между отделите в териториалното поделение.
От РДСП – Благоевград и Дирекции "Социално подпомагане“ отчитат, че през изминалата седмица се наблюдава устойчиво запазване на показателите, няма постъпили сигнали, запитвания и жалби от граждани, относно превалутирането на помощите от левове в евро и обстановката е стабилна. Продължава текущото наблюдение и превантивната работа.
В общинските администрации на територията на област Благоевград не са констатирани нарушения във връзка с въвеждане на еврото, не са установени затруднения при прилагането на действащите указания и нормативни изисквания.
От Община Благоевград, съобщиха, че през отчетния период са осъществени следните дейности:
Продължава работата по привеждане на вътрешните финансово-счетоводни и административни системи в съответствие с изискванията за работа с евро;
Извършена е координация с второстепенните разпоредители с бюджет и общинските предприятия относно организационната и техническата им готовност;
Осъществен е вътрешен контрол по отношение на правилното прилагане на изискванията за двойно обозначаване на цени, такси и административни услуги;
Поддържа се активна информационна комуникация с гражданите чрез официалните канали на общинската администрация.
От ТДНС-Благоевград съобщават, че през последната седмица на са постъпвали данни за проблеми, свързани с въвеждането на еврото, които да създават заплахи за националната сигурност.
През изминалата седмица в пощенските станции към ОПС Благоевград не са регистрирани проблеми във връзка с въвеждането на еврото. В момента се изплащат пенсиите и социалните помощи. Продължава обмяната на левове в евро в пощенските станции, като заявките постепенно намаляват като брой и суми. Няма установени опити за прокарване на неистински банкноти.
За периода 09.02.2026г. - 15.02.2026г., в Териториална Дирекция Митница София не са постъпили сигнали за констатирани нередности във връзка с въвеждането на еврото в Република България. Процесът по въвеждането на еврото в Агенция Митници е приключил.
