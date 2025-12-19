Методи Байкушев. Новата структура ще обедини БД "Спортни имоти“ и звеното "Благоевград строй ремонт“, което в момента функционира в рамките на ОП "Чистота Благоевград“.
Новото предприятие ще се ръководи от Драган Стойков, който досега бе начело на БД "Спортни имоти“, заместник-управител ще бъде инж. Стефан Попов, тъй като дружеството ще отговаря за поддръжката и текущите ремонти на общинските имоти.
В мотивите към предложението се посочва, че създаването на предприятието има за цел по-ефективно управление и поддръжка на общинската собственост, по-добра координация между отделните звена и по-бърза реакция при извършване на ремонти. Освен това новата структура ще осигури по-строг контрол върху наемните отношения, ползването на общински терени и изпълнението на договори, свързани с общински имоти.
Новото предприятие ще отговаря за стопанисването, техническата поддръжка и ремонта на общински обекти, управлението на спортните съоръжения, контрола върху договорните отношения и поддържането на единна база данни за техническото състояние на имотите. Обединяването на БД "Спортни имоти“ и звеното "Благоевград строй ремонт“ ще позволи намаляване на разходите чрез централизирано управление и по-стриктен контрол върху ползването и поддръжката на общинските имоти.
Реформата се очаква да осигури по-ефективно планиране на ресурсите, включително инвестиции, и постоянен оперативен контрол върху разходите, количеството и качеството на извършваните дейности.
