Благоевград събира над 160 състезатели от четири държави се събират в града ни за Републикански шампионат по мотокрос и "Гранд при Благоевград 2026“. Това съобщиха от Общината.

Състезанието ще се проведе на мотополигона в село Зелен дол и ще събере над 160 състезатели от България, Гърция, Турция и Сърбия, което го утвърждава като значим акцент в спортния календар на региона.

На 25 април (събота) ще се проведат тренировки и квалификации за определяне на стартовите позиции, а същинската състезателна програма е на 26 април (неделя). Официалното откриване е от 10:00 часа.

Събитието се организира от Българска федерация по мотоциклетизъм и Сдружение "Еър Макс Рейсинг“ в партньорство с Община Благоевград.