Със звън на чанове, атрактивни разнообразни костюми и пресъздаване на древни български традиции стотици участници изпълниха центъра на Благоевград по време на "Фестивал на сурвакарските игри“, който се проведе днес в областния център.Началото бе поставено с шествие по централната улица "Тодор Александров“, където пред стотици жители и гости на града участниците пресъздадоха обичаи, свързани с обреди за плодородие и победа на доброто.17 групи дефилираха пред многобройната публика на пл. "Георги Измирлиев“ и компетентното жури в състав: Павлина Солачка, Кристиян Балабански и Борислав Мутафчийски.Групите и впечатляващите им изпълнения бяха отличени в различни категории."За масовост и активно участие“ бе наградена групата от от кв. "Грамада". Купа и грамота в категория "За опазване на местната култура и идентичност“ бе връчена на с. Изгрев. Наградата за най-добри костюми отиде при III квартал, а за най-атрактивни маски при II квартал. Група "Шарон“ - Петрич бе отличена за най-добра хореография.Наградата за най-добра младоженска двойка бе отредена за с. Покровник, за най-добра старческа група пък бе призната групата на с. Логодаж.Кукерите от кв. "Плажа" бяха отличени за най-добра мечкарска група, а тези от Зелен дол за най-добра композиция.Купи и медали в категория "Най-добро пресъздаване на традиционен ритуал“ получи групата от кв. "Струмско", "За най-колоритна сурвакарска група“ – "Нова маала", а за "Най-добра индивидуална маска" бяха обявени тези от с. Българчево, наградата за "Артистчност на изпълнението“ получи "Предел" махала."За иновации и най-добро пресъздаване на актуално събитие“ журито отличи с. Бело поле, "За впечатляващо присъствие на сурвакарските игри наградиха с. Падеш, "За поддържане и предаване на сурвакарската традиция“ беше обявена групата от с. Еленово, а наградата "За обучение и въвличане на деца и младежи в традицията“ - сурвакарите от I-ви квартал - "Предел" махала.Със специална награда за цялостен принос в сурвакарската традиция бе отличен Илия Дамянов.Медали получиха всички деца, които участваха във фестивала.Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.