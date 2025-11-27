Благоевград ще отличи най-добрите си спортисти за 2025 година на 15 декември от 18:30 часа, когато в зала "Пейо Яворов“ ще се състои церемонията "Спортист на годината“.Специален гост на събитието ще бъде легендарният български волейболист Владо Николов — волейболен шампион на България, Италия и Франция, златен медалист от Шампионската лига, носител на бронзови медали от Световното (2006 г.) и Европейското (2009 г.) първенство, диагонал № 1 в света (2010 г.), дългогодишен капитан на националния отбор, а сега и президент на ВК "Левски“.Той ще представи книгата си "Високо“ в Благоевград от 17:00 часа в Градска художествена галерия, а след това ще присъства на церемонията в зала "Пейо Яворов“ и ще поздрави благоевградските шампиони.И тази година събитието акцентира на успехите на спортистите, треньорите и цялата спортна общност в областния център и обединява всички около високите им постижения и поводите за гордост през 2025 г.Награди ще бъдат връчени в категориите "Мъже и жени“, "Юноши и девойки“, "Отбор № 1“, "Треньор № 1“ и носител на "Феърплей“.Ще бъдат отличени и деца в категория "Шампиони на страната до 14 години“, както и "Ветерани спортисти“.Благоевградчани ще могат да изберат своя "Любим спортист на Благоевград“ чрез гласуване в онлайн анкета, която ще бъде обявена допълнително.Всички граждани могат да присъстват на церемонията и да подкрепят любимите спортисти.Събитието се организира от Община Благоевград.