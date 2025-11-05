Новини
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:35Коментари (0)78
©
740 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост ще вложи община Благоевград в обогатяване на културния живот и развитие на местните културни институции. Това стана възможно след като проектът на общината "Сезони на културата 2025 - 2026“ бе класиран сред избраните за финансиране със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Вчера бе подписан договорът за неговото изпълнение.

Основни изпълнители на проекта ще са общинските културни институти, което ще подкрепи творческия процес и развитието им. Осигуреното финансиране дава възможност на общината да разшири подкрепата за независимия културен сектор.

В проекта на община Благоевград е планирано реализирането на 13 значими културни събития – утвърдени и нови културни форуми, които ще обогатят и повишат качеството на духовния живот в областния център.

Сред новите културни прояви ще са фестивалът за съвременни визуални изкуства "Млади визии“, първото издание на който ще е посветен на Кристо Явашев и ще даде възможност произведения на представители на най-добрите училища за визуални изкуства да оживят обществени пространства извън традиционните изложбени зали, а едни от най-добрите български графити артисти да покажат със средствата на съвременните стрийт изкуства някои от емблематичните творби на Кристо.

Тридневен фестивал "Бродуей в Благоевград“ ще представи изкуството и постиженията на благоевградските културни институти Камерна опера, Биг бенд и Куклен театър.

От "Добруджа до Пирин“ е фестивалът посветен на фолклорните традиции от Добруджа до Пирин. Домакин на тридневния форум е емблемата на Благоевград ансамбъл "Пирин“, а участие в него ще вземат едни от най-добрите фолклорни ансамбли в България.

Културният живот на Благоевград няма да бъде лишен от наложилите се в годините традиционни устойчиви фестивали като фестивал на сурвакарските групи и Блус и джаз фестивал. Амбицията на общинското ръководство е да ги развие и обогати.

В стремежа да достигне до повече жители и гости на Благоевград общината ще развие дигитална платформа, до която ще има достъп всеки, който се интересува от културните събития в областния център. Платформата ще предоставя подробна информация за програмата и участниците, както и възможност за закупуване на билети онлайн.  

Програмата BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансирана от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
