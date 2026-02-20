ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът решава дали да освободи предсрочно Брендо
След като делото стана известно, началникът на затвора в София Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия вече министър на правосъдието Георги Георгиев.
Припомняме, че Банев се предаде сам преди две години след 6-годишно издирване. Той бе осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния.
