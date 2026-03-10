ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът остави в ареста трима обвиняеми по дело за рекет и проституция в Банско
©
С най-тежката мярка "задържане под стража“ остават Лъчезар Атанасов, Йордан Пълев и Светослав Кирилов. Те имат право да обжалват определението пред Апелативния съд в София.
Четвъртият обвиняем, Илиана Тодорова, бе освободена от съдебната зала срещу парична гаранция в размер на 5 000 евро, която трябва да внесе в петдневен срок. Според събраните данни тя е отговаряла за събирането и отчитането на средствата от предоставяните сексуални услуги.
Прокуратурата настоя и за нея да бъде наложена най-тежката мярка, но съдът прие като смекчаващо обстоятелство факта, че Тодорова сама отглежда детето си.
Случаят е част от мащабна специализирана операция на ГДБОП, проведена в нощта срещу 8 март в Банско. При акцията са неутрализирани две организирани престъпни групи, занимавали се с рекет, насилие и експлоатация на жени в нощни заведения по ул. "Пирин“.
Общо 10 души са били задържани, а при извършените обиски разследващите са иззели вещи, документи, списъци и над 100 000 евро в брой. Операцията се провежда по две досъдебни производства под надзора на Окръжните прокуратури в Благоевград и Шумен.
По първото производство са задържани седем души, заподозрени, че чрез заплахи, насилие и отвличания са принуждавали жени да предоставят сексуални услуги в стриптийз клуб, контролиран от член на групата. Жертвите били принуждавани да плащат и т.нар. "такса спокойствие“ от 50 лева дневно.
Втората група, съставена от трима мъже, е действала в Банско и Шумен. Според разследването те са набирали и експлоатирали момичета за развратни действия с користна цел, като ги изпращали да работят в нощни заведения в Банско и Слънчев бряг по време на активните туристически сезони.
В рамките на разследването са извършени претърсвания на девет адреса и два автомобила. В нощни клубове са открити жени, използвани за сексуална експлоатация и принудителен труд.
Сред иззетите доказателства са тефтери със записки за дейността на жени, предлагащи сексуални услуги, големи парични суми, злато, мобилни телефони, както и предмети като палки и ножове. По случая вече са разпитани десетки свидетели, част от които и пред съдия.
Още от категорията
/
Ето кога започва електронният прием на заявления за първа група в детските градини в Благоевград
06.03
Община Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на нова паркова зона
06.03
Доц. Георги Цветков: Няма да има мащабна сухопътна операция в Иран, но не могат да се изключат някакви ограничени действия
02.03
Новият шеф на ОДМВР – Благоевград встъпи в длъжност! Представи го лично главният секретар на МВР Георги Кандев
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Полицията: Сигналите за дронове на Летище "Васил Левски" не се по...
19:10 / 09.03.2026
Благоевград с двама нови заместник-областни управители
14:12 / 09.03.2026
Затварят за ремонт част от улица "Трети март" в Благоевград
11:35 / 09.03.2026
Гюров освободи зам.–областния управител на Благоевград
10:15 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.