Окръжният съд в Благоевград остави в ареста трима от обвиняемите за участие в организирана престъпна група, действала в бар в Банско. Решението бе взето от съдебен състав с председател съдия Красимир Аршинков.С най-тежката мярка "задържане под стража“ остават Лъчезар Атанасов, Йордан Пълев и Светослав Кирилов. Те имат право да обжалват определението пред Апелативния съд в София.Четвъртият обвиняем, Илиана Тодорова, бе освободена от съдебната зала срещу парична гаранция в размер на 5 000 евро, която трябва да внесе в петдневен срок. Според събраните данни тя е отговаряла за събирането и отчитането на средствата от предоставяните сексуални услуги.Прокуратурата настоя и за нея да бъде наложена най-тежката мярка, но съдът прие като смекчаващо обстоятелство факта, че Тодорова сама отглежда детето си.Случаят е част от мащабна специализирана операция на ГДБОП, проведена в нощта срещу 8 март в Банско. При акцията са неутрализирани две организирани престъпни групи, занимавали се с рекет, насилие и експлоатация на жени в нощни заведения по ул. "Пирин“.Общо 10 души са били задържани, а при извършените обиски разследващите са иззели вещи, документи, списъци и над 100 000 евро в брой. Операцията се провежда по две досъдебни производства под надзора на Окръжните прокуратури в Благоевград и Шумен.По първото производство са задържани седем души, заподозрени, че чрез заплахи, насилие и отвличания са принуждавали жени да предоставят сексуални услуги в стриптийз клуб, контролиран от член на групата. Жертвите били принуждавани да плащат и т.нар. "такса спокойствие“ от 50 лева дневно.Втората група, съставена от трима мъже, е действала в Банско и Шумен. Според разследването те са набирали и експлоатирали момичета за развратни действия с користна цел, като ги изпращали да работят в нощни заведения в Банско и Слънчев бряг по време на активните туристически сезони.В рамките на разследването са извършени претърсвания на девет адреса и два автомобила. В нощни клубове са открити жени, използвани за сексуална експлоатация и принудителен труд.Сред иззетите доказателства са тефтери със записки за дейността на жени, предлагащи сексуални услуги, големи парични суми, злато, мобилни телефони, както и предмети като палки и ножове. По случая вече са разпитани десетки свидетели, част от които и пред съдия.