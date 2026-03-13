ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът оправда Коко Каменаров
Случката е от зимата на 2022 г., когато патрул на КАТ спрял бившия ТВ шеф за волана на дамски "Мерцедес“. При проверката се оказало, че освен без документи, Каменаров управлявал автомобила пиян. Пробата на място първоначално отчета 0,9 промила, а кръвният тест показал близо 0,7 промила съдържание на концентрат.
Макар количеството алкохол да не е високо, това е повторно нарушение за Каменаров, който през далечната 2018 г. отново е осъден за същото деяние. Тогава съдия Руси Алексиев, сега председател на Софийския градски съд, наказва видния телевизионер с условна присъда.
В процеса Каменаров е защитаван от адвокат Любомир Таков, който представлява и други лица от екрана като продуцента Нико Тупарев и актьора Явор Бахаров. Защитата успя да докаже, че към момента на спирането на автомобила, Каменаров не е бил под въздействието на алкохол. Прокуратурара е протестирала съдебното решение.
