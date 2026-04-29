Повече от 350 кучета от Общинския приют за четириноги в Благоевград вече са домашни любимци. Статистиката е за последните 2 години, похвали се Община Благоевград. Изводът е за нарастваща отговорност и съпричастност към бездомните животни.

Всяка събота мястото се превръща в своеобразен мост между хората и животните. Приютът посреща доброволци и посетители, които искат да отделят време за разходка, игра или просто внимание към четириногите обитатели. Именно тези срещи често се оказват решаващи. За някои кучета това всъщност се оказва първата крачка към нов живот извън клетките.

Инициативата не само подобрява ежедневието на животните, но и създава реални възможности за осиновяване. Все повече хора откриват своя бъдещ домашен любимец именно в тези съботни срещи.

Припомняме, че осиновяването е акт на отговорност, но и на сърце – избор, който дава шанс за ново начало и на двете страни.