Стотици благоевградчани се обединиха и се включиха в благотворителна хоротека в подкрепа на 5-годишния Вани, който се бори с остра лимфобластна левкемия, съобщиха от Общината.
Площад "Македония“ се превърна в сцена, преплитаща съпричастност и родни традиции.
Инициативата беше подкрепена от музикални и танцови състави с дългогодишна история и опит.
Благотворителната хоротека се организирана от ФФ "Ритмика“ с подкрепата на Община Благоевград.
