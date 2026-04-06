Стотици благоевградчани се обединиха и се включиха в благотворителна хоротека в подкрепа на 5-годишния Вани, който се бори с остра лимфобластна левкемия, съобщиха от Общината.

Площад "Македония“ се превърна в сцена, преплитаща съпричастност и родни традиции.

Инициативата беше подкрепена от музикални и танцови състави с дългогодишна история и опит.

Благотворителната хоротека се организирана от ФФ "Ритмика“ с подкрепата на Община Благоевград.