Стотици благоевградчани тази вечер изпълниха площад "Георги Измирлиев“, настоявайки правителството да оттегли Бюджет 2026 г. Това е първи масов протест в града от няколко години насам.Организатори на протеста са студенти от града, но към тях се присъединиха много жители на града и района, които поискаха по-достоен живот и бюджет, който да отговаря на икономическите нужди на страната и обществеността, а не да натоварва бизнеса и хората.Протестиращите скандират "Мафия“, "Оставка“, "Кой не скача е дебел“ и други. Пяха и химна на България, заявявайки, че са готови да протестират всеки ден, до постигане на исканията им.