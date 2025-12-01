ЗАРЕЖДАНЕ...
Стотици благоевградани изпълниха центъра на града! Настояват за оттегляне на бюджета
Организатори на протеста са студенти от града, но към тях се присъединиха много жители на града и района, които поискаха по-достоен живот и бюджет, който да отговаря на икономическите нужди на страната и обществеността, а не да натоварва бизнеса и хората.
Протестиращите скандират "Мафия“, "Оставка“, "Кой не скача е дебел“ и други. Пяха и химна на България, заявявайки, че са готови да протестират всеки ден, до постигане на исканията им.
