Служителите на Териториалното бюро на Националния статистически институт в Благоевград поставят началото на протести по време на обедната си почивка, с което ще дадат старт на планираните демонстрации на държавните служители, организирани от КТ "Подкрепа“.Работещите настояват за 20% увеличение на възнагражденията и за ясен механизъм за ежегодно нарастване. По думите на регионалния лидер на синдиката Димитър Марчев ниските заплати – между 1200 и 1700 лв. – вече водят до сериозен недостиг на кадри и претоварване в ключови администрации.Утре протестна щафета поемат служителите на Националния осигурителен институт, а през следващата седмица се очакват демонстрации и от Агенцията за социално подпомагане и Инспекцията по труда.