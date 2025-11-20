ЗАРЕЖДАНЕ...
Статистиците от Благоевград поставят начало на серия държавни протести
©
Работещите настояват за 20% увеличение на възнагражденията и за ясен механизъм за ежегодно нарастване. По думите на регионалния лидер на синдиката Димитър Марчев ниските заплати – между 1200 и 1700 лв. – вече водят до сериозен недостиг на кадри и претоварване в ключови администрации.
Утре протестна щафета поемат служителите на Националния осигурителен институт, а през следващата седмица се очакват демонстрации и от Агенцията за социално подпомагане и Инспекцията по труда.
Още по темата
/
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:09
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
19.11
Още от категорията
/
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за привличането на медицински специалисти
19.11
Благоевград ще получи финансиране за изграждането на нова пешеходна свързаност между центъра и кв. "Вароша"
14.11
Емил Радев в ЮЗУ "Неофит Рилски": Изкуственият интелект е шанс за революционен научен и икономически скок в Европа
14.11
След поредицата инциденти с пешеходци в Благоевград! Подмениха осветителните тела на част от пешеходните пътеки
12.11
Община Благоевград публикува за обществено обсъждане проекти за промени в три наредби и за актуализация на зоните на територията на общината
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за пр...
22:28 / 19.11.2025
Автомобил помете пешеходец в благоевградския квартал "Струмско"
20:52 / 19.11.2025
Михаела Маринова с покана към благоевградчани и гостите на града
17:03 / 19.11.2025
Благоевградският регион впечатли посетителите на международно изл...
13:53 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.