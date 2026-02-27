Стартират дейности по възстановяване на нарушената асфалтова настилка по ул. "Броди“ в кв. "Струмско“ в Благоевград.В момента на терен се извършват подготвителни работи, включително почистване и фрезоване на компрометираните участъци. След приключването им ще започне поетапно полагане на нов асфалт в зоните, където това е необходимо.Община Благоевград призовава водачите на моторни превозни средства по възможност да използват обходни маршрути до приключване на дейностите, с цел недопускане на затруднения както за гражданите, така и за изпълнителите на обекта.Ремонтът е част от последователната политика на Община Благоевград за подобряване на уличната инфраструктура.