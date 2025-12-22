В рамките на изпълнението на проект "Модернизиране на Драматичен театър "Никола Вапцаров" за устойчиво и интегрирано развитие на културата, културния туризъм и креативни творчески индустрии в Благоевград“, Договор № BG16FFPR003-1.001-0010-C01, финансиран по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, предстои да се реализира дейност по разработване на иновативни инструменти за интерактивно представяне на театъра и неговата дейност (интерактивно фоайе).Основната цел на дейността е създаване на иновативна дигитална среда, чрез която публиката да може по интерактивен начин да се запознае с историята, репертоара и творците на театъра, посредством използване на съвременни технологии за прожекция, 3D видео мапинг и интерактивен достъп до съдържание.В рамките на проекта се предвижда разработване и внедряване на постоянна 3D видео мапинг инсталация, интегрирана в архитектурното пространство на главното фоайе на сградата на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград. Паралелно с това ще бъде разработена цялостна визуална концепция за интерактивно фоайе, отразяваща идентичността на театъра и съобразена със спецификата на пространството.Визуалната концепция включва създаване на 180-градусово видео съдържание, предназначено за постоянна експозиция, реализирано във формат 4K и интегрирано в архитектурната среда на фоайето. Чрез внедряването на дигиталните решения се цели подобряване на визуалната и информационната среда, повишаване на културната достъпност и обогатяване на преживяването на посетителите.Реализацията на дейността допринася за модернизацията на културната инфраструктура на Драматичен театър "Никола Вапцаров“, насърчаване на културния туризъм и устойчивото развитие на креативните творчески индустрии в Община Благоевград.