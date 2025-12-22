ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартира внедряване на иновативна 3D видео мапинг инсталация във фоайето на благоевградския театър
Основната цел на дейността е създаване на иновативна дигитална среда, чрез която публиката да може по интерактивен начин да се запознае с историята, репертоара и творците на театъра, посредством използване на съвременни технологии за прожекция, 3D видео мапинг и интерактивен достъп до съдържание.
В рамките на проекта се предвижда разработване и внедряване на постоянна 3D видео мапинг инсталация, интегрирана в архитектурното пространство на главното фоайе на сградата на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград. Паралелно с това ще бъде разработена цялостна визуална концепция за интерактивно фоайе, отразяваща идентичността на театъра и съобразена със спецификата на пространството.
Визуалната концепция включва създаване на 180-градусово видео съдържание, предназначено за постоянна експозиция, реализирано във формат 4K и интегрирано в архитектурната среда на фоайето. Чрез внедряването на дигиталните решения се цели подобряване на визуалната и информационната среда, повишаване на културната достъпност и обогатяване на преживяването на посетителите.
Реализацията на дейността допринася за модернизацията на културната инфраструктура на Драматичен театър "Никола Вапцаров“, насърчаване на културния туризъм и устойчивото развитие на креативните творчески индустрии в Община Благоевград.
