Стартира процедура за промяна на собствеността на пътя до ски писта Картала
Пътят, с дължина над 29,4 км, осигурява връзката на областния център със с. Бистрица, курортната местност "Бодрост“ и местността "Картала“, както и достъп до ключови природни и туристически обекти, сред които Национален парк "Рила“ и резерват "Парангалица“. В мотивите към предложението се посочва, че трасето изпълнява функциите на маршрут от държавен интерес, тъй като осигурява транспортна връзка с курортни и защитени територии от национално значение и обслужва интензивен туристически поток през цялата година.
Предложението е мотивирано и с това, че пътят е единствената директна автомобилна връзка от Благоевград към високопланинската част на Рила, включително към ски зона "Картала“ и курорт "Бодрост“, което обуславя ясно изразена сезонна натовареност както през зимния, така и през летния туристически сезон. Това води до необходимост от осигуряване на високо ниво на поддръжка, зимно почистване и безопасност на движението.
В предложението се подчертава, че необходимите дейности по реконструкция, укрепване, отводняване и повишаване на пътната безопасност изискват значителни финансови и технически ресурси, които надхвърлят възможностите на общинския бюджет. В тази връзка преминаването на пътя в републиканската пътна мрежа ще създаде условия за по-ефективно управление на инфраструктурата, повишаване качеството на поддръжката и осигуряване на възможности за финансиране със средства от държавния бюджет и европейски програми.
С приетото решение Общински съвет – Благоевград възлага на кмета да предприеме необходимите действия за стартиране на процедурата, включително изготвяне и внасяне на мотивирано предложение до Агенция Пътна инфраструктура, както и съгласуване на последващите стъпки съгласно действащото законодателство. Окончателното решение за промяната на собствеността се приема от Министерски съвет.
