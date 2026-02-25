ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартира кампанията за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци в Симитли
©
Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства е 30 април 2026 г., при условие, че до тогава е внесен пълният размер на дължимата сума за цялата календарна година.
Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2026 г. могат да бъдат платени и на две равни вноски – първата до 30 юни и втората до 31 октомври т.г.
След изтичане на сроковете за доброволно плащане се начислява лихва за просрочие.
Местните данъци и такса битови отпадъци могат да се заплащат на касите на Дирекция "Местни приходи и общинска собственост“ в Община Симитли в брой или чрез терминал за плащане, както и във всички касови салони в селата Крупник, Брежани, Полето, Долно Осеново, Полена и Черниче.
За удобство на жителите се предоставят и следните възможности за заплащане на данъчните задължения:
* Безкасово по банкова сметка на Община Симитли
ИНВЕСТБАНК
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG34IORT80498400568400
* По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, с кредитна карта или карта за разплащане, след проверка на задълженията си на интернет страницата на община Симитли. За ползване на тази услуга е необходимо да се снабдите с ПИН код от община Симитли, Дирекция "МПОС“.
* На касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) в цялата страна с код за вид плащане:
442100 – Данък върху недвижимите имоти
442400 – Такса за битови отпадъци
442300 – Данък МПС
* Община Симитли уведомява, че от тази година всички данъци могат да се плащат и чрез виртуалните канали на Пощенска банка и УниКредит БулБанк.
Напомняме, че:
Патентен данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие - до 31.01.2026 г.
За второто тримесечие - до 30.04.2026 г.
За третото тримесечие - до 31.07.2026 г.
За четвъртото тримесечие - до 31.10.2026 г.
Туристически данък за 2026 г. се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са реализирани нощувките.
Още от категорията
/
Община Благоевград провежда обществена поръчка за изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски и спортни площадки
09:23
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
24.02
Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев, ето какво си казаха двамата
24.02
Община Благоевград е номинирана в категория "Публична администрация" за платформата "СигналИн"
21.02
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Георги Динев: Отговорността към област Благоевград остава и след ...
17:18 / 24.02.2026
НСОРБ с почетна юбилейна грамота за община Благоевград
16:14 / 24.02.2026
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, д...
15:49 / 24.02.2026
Динев предаде властта на новия областен управител Николай Куколев...
13:08 / 24.02.2026
Представят резултатите от изпълнението на проект за рехабилитиран...
10:53 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.