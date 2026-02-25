Започна кампанията по събиране на местните данъци и такса битови отпадъци за 2026 г. в община Симитли.Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства е 30 април 2026 г., при условие, че до тогава е внесен пълният размер на дължимата сума за цялата календарна година.Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2026 г. могат да бъдат платени и на две равни вноски – първата до 30 юни и втората до 31 октомври т.г.След изтичане на сроковете за доброволно плащане се начислява лихва за просрочие.Местните данъци и такса битови отпадъци могат да се заплащат на касите на Дирекция "Местни приходи и общинска собственост“ в Община Симитли в брой или чрез терминал за плащане, както и във всички касови салони в селата Крупник, Брежани, Полето, Долно Осеново, Полена и Черниче.За удобство на жителите се предоставят и следните възможности за заплащане на данъчните задължения:* Безкасово по банкова сметка на Община СимитлиИНВЕСТБАНКBIC: IORTBGSFIBAN: BG34IORT80498400568400* По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, с кредитна карта или карта за разплащане, след проверка на задълженията си на интернет страницата на община Симитли. За ползване на тази услуга е необходимо да се снабдите с ПИН код от община Симитли, Дирекция "МПОС“.* На касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) в цялата страна с код за вид плащане:442100 – Данък върху недвижимите имоти442400 – Такса за битови отпадъци442300 – Данък МПС* Община Симитли уведомява, че от тази година всички данъци могат да се плащат и чрез виртуалните канали на Пощенска банка и УниКредит БулБанк.Напомняме, че:Патентен данък се внася на четири равни вноски, както следва:За първото тримесечие - до 31.01.2026 г.За второто тримесечие - до 30.04.2026 г.За третото тримесечие - до 31.07.2026 г.За четвъртото тримесечие - до 31.10.2026 г.Туристически данък за 2026 г. се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са реализирани нощувките.