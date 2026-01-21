Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Започна организацията на 34-тото издание на Пирин Фолк Сандански 2026! По традиция престижният конкурс за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство на песен от македонската фолклорна област ще се състои през последната седмица на месец август:

- 28 август (петък): Детски Пирин Фолк - 10-то юбилейно издание - Конкурс за изпълнителско изкуство за деца между 8 до 15 години и награждаване на победителите.

- 29 август (събота): Конкурс за изпълнителско изкуство и награждаване на победителите.

- 30 август (неделя): Конкурс за авторска македонска песен и награждаване на победителите.

За 11 поредна година организатори са "Ди Ен Кей Медия Груп“ - телевизия Фен Фолк ТВ и Община Сандански.

За 34-тото издание на Пирин Фолк те са подготвили много изненади за любителите на македонската песен. Трите фестивални вечери отново ще вдигнат публиката на крака в Летния театър на град Сандански и ще пленят с магията на традициите зрителите пред малкия екран.

От днес, 19 януари 2026 г. стартира кампанията за набиране на песни и участници.

Всички желаещи да участват в конкурсите за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област Пирин Фолк 2026 или в Детски Пирин Фолк 2026 - конкурс за изпълнителско изкуство за деца между 8 и 15 години, трябва да изпратят своите кандидатури на:

e-mail: office@fenfolktv.bg

или на адрес: София, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85, ет. 3

Необходими материали за кандидатстване за Пирин Фолк 2026:

За конкурса за нова авторска песен на македонска фолклорна основа:

- авторската песен, файл с текста на песента и заглавието й

- трите имена и артистично име на авторския колектив и изпълнителя/изпълнителите

- телефон и e-mail за обратна връзка

За конкурса за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област:

- творческа биография и снимки на изпълнителя/изпълнителите

- синбек или инструментал на песента, с която кандидат-участникът ще се яви на селекция

- телефон и e-mail за обратна връзка.

За Детски Пирин Фолк - 10-то юбилейно издание - конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област за деца между 8 и 15 години:

- творческа биография и снимки на изпълнителя/изпълнителите;

- синбек или инструментал на песента, с която кандидат-участникът ще се яви на селекция

- телефон и e-mail на родител или пълнолетен настойник за обратна връзка.

Краен срок за кандидатстване: 24:00 часа на 19 април 2026 г.

Селекцията за допускане до участие ще се проведе на 25 април в гр. София.

Всички подробности относно записването за участие, Правилник Пирин Фолк 2026 и Правилник Детски Пирин Фолк 2026, както и допълнителна информация, се публикуват на www.pirinfolk.com и www.fenfolktv.bg