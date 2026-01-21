ЗАРЕЖДАНЕ...
Стартира кампанията за набиране на песни и участници за "Пирин Фолк" Сандански 2026
©
- 28 август (петък): Детски Пирин Фолк - 10-то юбилейно издание - Конкурс за изпълнителско изкуство за деца между 8 до 15 години и награждаване на победителите.
- 29 август (събота): Конкурс за изпълнителско изкуство и награждаване на победителите.
- 30 август (неделя): Конкурс за авторска македонска песен и награждаване на победителите.
За 11 поредна година организатори са "Ди Ен Кей Медия Груп“ - телевизия Фен Фолк ТВ и Община Сандански.
За 34-тото издание на Пирин Фолк те са подготвили много изненади за любителите на македонската песен. Трите фестивални вечери отново ще вдигнат публиката на крака в Летния театър на град Сандански и ще пленят с магията на традициите зрителите пред малкия екран.
От днес, 19 януари 2026 г. стартира кампанията за набиране на песни и участници.
Всички желаещи да участват в конкурсите за авторска македонска песен и изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област Пирин Фолк 2026 или в Детски Пирин Фолк 2026 - конкурс за изпълнителско изкуство за деца между 8 и 15 години, трябва да изпратят своите кандидатури на:
e-mail: office@fenfolktv.bg
или на адрес: София, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85, ет. 3
Необходими материали за кандидатстване за Пирин Фолк 2026:
За конкурса за нова авторска песен на македонска фолклорна основа:
- авторската песен, файл с текста на песента и заглавието й
- трите имена и артистично име на авторския колектив и изпълнителя/изпълнителите
- телефон и e-mail за обратна връзка
За конкурса за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област:
- творческа биография и снимки на изпълнителя/изпълнителите
- синбек или инструментал на песента, с която кандидат-участникът ще се яви на селекция
- телефон и e-mail за обратна връзка.
За Детски Пирин Фолк - 10-то юбилейно издание - конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област за деца между 8 и 15 години:
- творческа биография и снимки на изпълнителя/изпълнителите;
- синбек или инструментал на песента, с която кандидат-участникът ще се яви на селекция
- телефон и e-mail на родител или пълнолетен настойник за обратна връзка.
Краен срок за кандидатстване: 24:00 часа на 19 април 2026 г.
Селекцията за допускане до участие ще се проведе на 25 април в гр. София.
Всички подробности относно записването за участие, Правилник Пирин Фолк 2026 и Правилник Детски Пирин Фолк 2026, както и допълнителна информация, се публикуват на www.pirinfolk.com и www.fenfolktv.bg
Още от категорията
/
Произведения на Златю Бояджиев от фонда на РИМ – Благоевград участват в изложбата "Златю Бояджиев и обредността на Сурва" в Перник
16.01
Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград гостува в Годеч със спектаклите "Неволята" и "Железният светилник"
14.01
Над 170 баби ще заденат своите бабинчета и ще поведат най-пъстрото и красиво Бабинденско хоро в Разлог
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Разпространението на грипа в Благоевград – 418,6 заболели на 10 0...
15:04 / 20.01.2026
Обединяване на три общински звена за превантивни дейности предлаг...
14:08 / 20.01.2026
Ледена сутрин в Благоевград с минус 9 градуса
07:24 / 20.01.2026
Полковник Спаневиков: 3 бригадно командване ще продължи своята це...
18:17 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.