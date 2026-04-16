На 18 април (събота) от 10:00 часа ще се състои официалното откриване на мотосезон 2026 година в Благоевград, съобщи във FACEBOOK Николай Янчев, който е един от организаторите на събитието.

Любителите на адреналина на две гуми ще се срещнат на картинг пистата край Благоевград. В програмата е включена мото обиколка на Благоевград, демонстрации с мотори и вкусна скара.