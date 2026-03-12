Секретарят на община Симитли Гергана Стоименова проведе консултации за състава на СИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 51-то Народно събрание, във връзка с предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 година.Единодушно беше прието предложеното разпределение на ръководните позиции и членовете в 26-те секционни и избирателни комисии на територията на община Симитли.Упълномощените представители на партиите и коалициите уточниха и разпределението на ПСИК в случай, че такива бъдат създадени на по-късен етап.