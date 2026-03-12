ЗАРЕЖДАНЕ...
Старт на консултациите за СИК в Община Симитли във връзка с предстоящите избори
Единодушно беше прието предложеното разпределение на ръководните позиции и членовете в 26-те секционни и избирателни комисии на територията на община Симитли.
Упълномощените представители на партиите и коалициите уточниха и разпределението на ПСИК в случай, че такива бъдат създадени на по-късен етап.
