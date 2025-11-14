Сподели close
В тържествена атмосфера тази сутрин, на строевия плац на 3 бригадно командване, на основание заповед на командира на Сухопътните войски, във военно звание "капитан“ беше повишен старши лейтенант Кирил Чакъров.

Новите пагони на капитан Чакъров бяха връчени лично от командира на 3 бригадно командване – полковник Кирил Спаневиков.

Полковник Спаневиков поздрави капитан Чакъров и му пожела здраве, упоритост, висок професионализъм и последователно, достойно изкачване във военната йерархия.