Старши лейтенант Кирил Чакъров от Благоевград става капитан
Новите пагони на капитан Чакъров бяха връчени лично от командира на 3 бригадно командване – полковник Кирил Спаневиков.
Полковник Спаневиков поздрави капитан Чакъров и му пожела здраве, упоритост, висок професионализъм и последователно, достойно изкачване във военната йерархия.
