В тържествена атмосфера тази сутрин, на строевия плац на 3 бригадно командване, на основание заповед на командира на Сухопътните войски, във военно звание "капитан“ беше повишен старши лейтенант Кирил Чакъров.Новите пагони на капитан Чакъров бяха връчени лично от командира на 3 бригадно командване – полковник Кирил Спаневиков.Полковник Спаневиков поздрави капитан Чакъров и му пожела здраве, упоритост, висок професионализъм и последователно, достойно изкачване във военната йерархия.