Секретарят на Община Благоевград Десислава Витанова – Кехайова проведе консултации за състава на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии във връзка с подготовката на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г.В срещата участие взеха представители на парламентарно представените партии в Народното събрание.Акцент бе поставен върху квотното разпределение на партиите в секционните комисии, като предложението на Община Благоевград бе прието без възражения.Съгласно заповед, издадена от кмета на община Благоевград Методи Байкушев, e определен броят на секционните избирателни комисии да е 148. При необходимост ще бъдат разкрити секционни избирателни комисии в лечебните, социалните заведения в Благоевград и областна служба "Изпълнение на наказанията“, сектор "Арести“. По време на срещата беше разпределен и съставът на подвижната СИК, която ще се образува при подадени необходимия брой заявления от лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.