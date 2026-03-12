ЗАРЕЖДАНЕ...
Стана ясно колко ще са секционните комисии в община Благоевград за предсрочните избори
В срещата участие взеха представители на парламентарно представените партии в Народното събрание.
Акцент бе поставен върху квотното разпределение на партиите в секционните комисии, като предложението на Община Благоевград бе прието без възражения.
Съгласно заповед, издадена от кмета на община Благоевград Методи Байкушев, e определен броят на секционните избирателни комисии да е 148. При необходимост ще бъдат разкрити секционни избирателни комисии в лечебните, социалните заведения в Благоевград и областна служба "Изпълнение на наказанията“, сектор "Арести“. По време на срещата беше разпределен и съставът на подвижната СИК, която ще се образува при подадени необходимия брой заявления от лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
