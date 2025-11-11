С епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб е 16-годишното момиче, което беше блъснато от таксиметров автомобил на бул. "Св. Св. Кирил и Методий“ в Благоевград, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград. То е транспортирано за лечение в болнично заведение в град София.На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.