Изгоряла покривна конструкция, опушени стени и унищожено домашно имущество са сред щетите, нанесени от големия пожар, избухнал в къща, разположена точно до закусвалния под поликлинката в Благоевград, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

При пожара няма пострадали хора.

Припомняме, че около 16:07 часа в неделя е получен сигнал за пожар в покрив на къща на улица "Славянска“. Огънят е потушен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.