нанесени от големия пожар, избухнал в къща, разположена точно до закусвалния под поликлинката в Благоевград, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.
При пожара няма пострадали хора.
Припомняме, че около 16:07 часа в неделя е получен сигнал за пожар в покрив на къща на улица "Славянска“. Огънят е потушен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.