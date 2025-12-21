ГКПП "Илинден - Ексохи".
Причината е блокадата на гръцките фермери. От Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.
Днес премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че е отворен за диалог.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.