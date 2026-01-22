Сподели close
Поради извършване на планов ремонт на главен водопровод, днес ще бъде временно преустановено водоподаването в ж.к. "Орлова чука“ – висока зона, в участъка от бл. 213 до бл. 217.

Водоподаването ще бъде възстановено до 17:00 ч.

Екипите ни работят за възможно най-бързото приключване на ремонта и минимизиране на неудобствата за жителите.