На 08.12.2025 г. за времето от 08:30 до 17:30 часа ще бъде въведена временна организация на движението на моторни превозни средства по ул. "Иван Михайлов“ в участъка от кръстовището с ул. "Марица“ в посока Спортния интернат до кръстовището с ул. "Александър фон Хумболт“ и ул. "Александър Малинов“.Заради ремонтни дейности движението на моторни превозни средства ще бъде спряно.Преминаването на автобусите от градския транспорт в района ще се осъществява с повишено внимание.