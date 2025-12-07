ЗАРЕЖДАНЕ...
Спират движението по централна улица в Благоевград в понеделник
©
Заради ремонтни дейности движението на моторни превозни средства ще бъде спряно.
Преминаването на автобусите от градския транспорт в района ще се осъществява с повишено внимание.
Още от категорията
/
Представиха основните дейности по проекта за енергийно обновяване на закрития плувен в кв. "Еленово"
05.12
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
04.12
Кметът Методи Байкушев присъства на символичната първа копка на нова офис сграда и складова база на фирма
02.12
Какво предвижда прилагането на Закона за въвеждане на еврото към Търговския регистър и дружествата
01.12
Новите възможности за европейско финансиране представиха от ОИЦ - Благоевград във всички 14 общини в областта
01.12
Евродепутат: Има сериозно напрежение, което се наблюдава в доста страни членки на ЕС по отношение на бюджета за 2026 година
29.11
Артефактите от археологически сезон 2025 в Хераклея Синтика вече са в Историческия музей в Петрич
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Започва кампания за безплатна кастрация на кучета и котки в Санда...
21:04 / 06.12.2025
Започна подготовката за традиционния коледен футболен турнир в Си...
21:05 / 06.12.2025
Байкушев отчете свършеното за безопасността на пешеходците в град...
12:19 / 06.12.2025
Реорганизация на движението по АМ "Струма" от днес
08:05 / 06.12.2025
Промени в движението по АМ "Струма" от неделя
19:01 / 05.12.2025
Драма с танкер край Ахтопол! Властите: Гражданите да запазят спок...
17:47 / 05.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.