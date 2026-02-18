ЗАРЕЖДАНЕ...
Спират движението на автомобили по част от улиците в Благоевград, заради отбелязването на 153 години от смъртта на Левски
Движението на всички моторни превозни средства ще бъде спряно от 17.30 часа до приключване на събитието по следните улици и булеварди:
- ул. "Тодор Александров“ – от кръстовището с ул. "Полк. Димов“ и ул. "Крали Марко“ до кръговото кръстовище при бул. "Васил Левски“;
- бул. "Джеймс Баучер“ – от кръстовището с ул. "Даме Груев“ до кръговото кръстовище при бул. "Васил Левски“;
- бул. "Васил Левски“ – от кръстовището с ул. "Крушево“ до кръговото кръстовище с бул. "Джеймс Баучер“;
- ул. "Владо Черноземски“ – от кръстовището с ул. "Менча Кърничева“ до кръговото кръстовище при бул. "Васил Левски“;
- ул. "Христо Татарчев“ – от пресечката с ул. "Братя Иванови“ до пресечката с ул. "Тодор Александров“.
Автобусите от градския транспорт по линии № 1, № 3 и № 12 ще се движат със закъснение.
Община Благоевград благодари за разбирането.
