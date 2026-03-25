Във връзка с получен сигнал за това, че в следобедните часове на 23 март на черен път в района на ж.к. "Струмско“ в град Благоевград на двама непълнолетни младежи от Благоевград са нанесени удари, отправени са заплахи и са им отнети чанта, мобилен телефон, маратонки и портмоне със сумата от около 50 евро от единия и мобилен телефон и портмоне със сумата от около 10 евро от другия, от работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия.Вследствие на това са задържани трима 18 годишни и един 19-годишен младежи от град Петрич, чиято съпричастност към извършеното деяние е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.Работата продължава.