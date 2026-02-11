ЗАРЕЖДАНЕ...
Спипаха пиян шофьор в Благоевград
В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 1,27 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
