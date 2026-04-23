На 22.04.2026 г., формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от 3 механизиран батальон – Благоевград, от състава на 3 бригадно командване, с ръководител капитан Димитър Димитров разузна, извлече, транспортира и унищожи в землището на село Кулата 1 (един) брой 85 мм осколочно-фугасен снаряд, силно корозирал, без наличие на маркировка, открит от гражданин в покрайнините на град Петрич, област Благоевград.

Това съобщиха от ИЦ на МО.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР, по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.