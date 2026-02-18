ЗАРЕЖДАНЕ...
Спецакция срещу разпространението на наркотици в Благоевградско! Ето какво откриха разследващите
©
На различни места полицейски служители на РУ-Разлог са намерели и иззели саморъчно направени станиолови топчета, съдържащи общо около 600 грама марихуана и електронна везна.
Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 26-годишният обитател на имота. Образувано е досъдебно производство.
Още от категорията
/
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Двама млади мъже задържани за притежание и употреба на наркотични вещества в Благоевградска област
30.01
Окръжен съд – Благоевград потвърди определение, с което е отказано изменението на мярката спрямо обвиняем за кражба
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.