В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, вчера са проверени къща с прилежащи към нея двор и селскостопанска постройка в село Юруково, община Якоруда, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.На различни места полицейски служители на РУ-Разлог са намерели и иззели саморъчно направени станиолови топчета, съдържащи общо около 600 грама марихуана и електронна везна.Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 26-годишният обитател на имота. Образувано е досъдебно производство.