ЗАРЕЖДАНЕ...
Спецакция срещу разпространението на наркотици в Благоевградско
©
На 11.03.2026 г. криминалисти при РУ-Сандански са извършили проверка в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, находящ се в района на жп гарата в с. Дамяница, като в хале в двора на базата е открита пластмасова кутия, съдържаща около 23,54 грама сух канабис. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 55-годишен мъж от гр. Сандански, а по случая е образувано досъдебно производство.
Около 22:00 часа на същата дата в с. Баня, общ. Разлог, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян лек автомобил "Фолксваген Голф“. В хода на извършената проверка на автомобила и намиращите се в него лица, у 19-годишен младеж от с. Баня е открита около 1,9 грама марихуана, а у 18-годишен пътник в него от гр. Разлог – мелничка за тютюневи изделия, съдържаща около 0,7 грама марихуана. Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа и е уведомена компетентната прокуратура.
Работата продължава.
Още от категорията
/
Четирима пострадали, сред които 2-годишно дете и 9-месечно бебе, при тежка катастрофа между ТИР и лек автомобил в Благоевградско
19.02
Спецакция срещу разпространението на наркотици в Благоевградско! Ето какво откриха разследващите
18.02
Аутопсия ще установи какви са причините, довели до смъртта на куче, открито в благоевградска Бистрица
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пожар в землището на село Марчево, призовават за доброволци
21:58 / 11.03.2026
Затварят две благоевградски улици, заради ремонт
17:19 / 11.03.2026
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов идва в Бла...
17:20 / 11.03.2026
Разделното събиране на отпадъци бе част от популярните куиз форма...
12:01 / 11.03.2026
Затварят тунел "Железница" на АМ "Струма"
07:29 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.