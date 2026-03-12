Специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества е проведена от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград.На 11.03.2026 г. криминалисти при РУ-Сандански са извършили проверка в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, находящ се в района на жп гарата в с. Дамяница, като в хале в двора на базата е открита пластмасова кутия, съдържаща около 23,54 грама сух канабис. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 55-годишен мъж от гр. Сандански, а по случая е образувано досъдебно производство.Около 22:00 часа на същата дата в с. Баня, общ. Разлог, от полицейски служители на РУ-Разлог е спрян лек автомобил "Фолксваген Голф“. В хода на извършената проверка на автомобила и намиращите се в него лица, у 19-годишен младеж от с. Баня е открита около 1,9 грама марихуана, а у 18-годишен пътник в него от гр. Разлог – мелничка за тютюневи изделия, съдържаща около 0,7 грама марихуана. Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа и е уведомена компетентната прокуратура.Работата продължава.