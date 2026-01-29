ЗАРЕЖДАНЕ...
Спецакция срещу разпространението на наркотични вещества в Благоевградско
В хода на операцията, криминалисти при РУ-Петрич проверили къща в с. Скрът, обитавана от 33-годишен мъж от същата село, където открили полиетиленов плик, съдържащ около 10,72 грама кокаин. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.
От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, в кв. “Вароша“ в гр. Благоевград е задържан 19-годишен младеж от града, у когото са открити около 5,3 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис и гриндер, а в жилище в града, обитавано от друг 19-годишен благоевградчанин е намерен около 2,24 грама сух канабис. За случаите е уведомена РП-Благоевград.
Окръжен съд – Благоевград потвърди определение, с което е отказано изменението на мярката спрямо обвиняем за кражба
11:36
Полицията с първи подробности за инцидента, при който лек автомобил се обърна на централен булевард в Благоевград
27.01
