Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Специализирана полицейска операция е започнала снощи на територията на Благоевград, научи ФОКУС.

По неофициални данни е била извършена проверка на три имота, гаражи и автомобили в квартал "Грамада“ и на ул. "14-ти полк“. 

Проверки срещу купения вот се провеждат още в Разлог, Кресна, Сандански, Петрич. 

Преди минути от ОДМВР - Благоевград потвърдиха, че на територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.