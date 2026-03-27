Специализирана полицейска операция е започнала снощи на територията на Благоевград, научиПо неофициални данни е била извършена проверка на три имота, гаражи и автомобили в квартал "Грамада“ и на ул. "14-ти полк“.Проверки срещу купения вот се провеждат още в Разлог, Кресна, Сандански, Петрич.Преди минути от ОДМВР - Благоевград потвърдиха, че на територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.