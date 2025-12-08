От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която е констатирано следното:На 05.12.2025 г. в жилище в гр. Банско, обитавано от 31-годишен мъж от гр. Враца, са открити кутия от цигари, съдържаща около 21,87 грама наркотично вещество, реагиращо положително на опиат и две пластмасови кутии, едната от които с около 2,88 грама марихуана, а втората – с около 8,10 грама амфетамин . Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.На същата дата в района на ул. "Никола Вапцаров“ в гр. Благоевград е проверен 28-годишен мъж от града, у когото е намерено полиетиленово пликче, съдържащо около 0,5 грама хероин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образуван е заявителски материал.На 06.12.2025 г. в района на ул. "Лазар Маджаров“ в гр. Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич са задържани четирима младежи от града, двама от които на 18 години, един на 17 години и един на 19 години, както и 17-годишен чужд гражданин и 18-годишен младеж от с. Старчево. В близост до лицата е открит гриндер, съдържащ около 0,44 грама канабис, а при последващи действия във връзка със случая, в тревна площ на мястото – полиетиленов плик с около 0,4 грама кокаин. Работата по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.На същата дата, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, у 21-годишна жена от гр. Благоевград е намерена електронна цигара тип вейп, съдържаща марихуана. По случая е образуван заявителски материал за извършено престъпление по чл.354 А, ал.3 от НК.В качеството му на обвиняем, на 06.12.2025 г., е привлечен 40-годишен благоевградчанин, който в района на ул. "Генерал Тодоров“ в гр. Благоевград е разпространил на лица от града около седем полиетиленови сгъвки, съдържащи общо около 5,16 грама кокаин. На мъжа е постановено задържане до 72 часа.