Социални политики, образование и инвестиции ще са във фокус на следващата сесия на ОбС в Благоевград

© На 29 август 2025 г. (петък) от 09:30 часа в зала "22-ри Септември“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Благоевград. Сесията се свиква на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, а дневният ред включва 75 точки, сред които ключови решения за финансите, образованието, социалните дейности и развитието на общината.



Сред акцентите е връщането за ново разглеждане на част от решение на съвета, обявено за незаконосъобразно от Областната администрация. Общинските съветници ще обсъдят и годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г., както и предложение за рефинансиране на безлихвен заем, поет през 2023 г.



В образователната сфера предстои актуализиране на списъка на средищните училища и решение за увеличаване броя на децата в детските градини за учебната 2025/2026 година. Дневният ред включва и обсъждане на Общинска програма "Децата на Благоевград“.



Социалната политика е представена чрез плана за социалните услуги за 2026 г., както и предложение за финансиране на българския културен център "Една роза“ в Битоля. Други теми са кандидатстване за средства по Механизма за възстановяване и устойчивост за изграждане на фотоволтаични системи и закупуване на електрически превозни средства за социалните услуги.



Съветниците ще гласуват годишните финансови отчети на общинските болници, медицински и транспортни дружества, както и на Общински футболен клуб "Пирин“. На сесията ще бъдат обсъдени още продажба на общински жилища, урегулиране на имоти, промени в устройствените планове и възстановяване права на собственици на земи в селата от общината.



Очаква се оживена дискусия по предложенията за преименуване на улица "Промишлена“ и за изграждане на нови социални и здравни центрове.



Заседанието ще завърши с изказвания на граждани и питания извън дневния ред.