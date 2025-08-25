Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Социални политики, образование и инвестиции ще са във фокус на следващата сесия на ОбС в Благоевград
Автор: Георги Кирилов 13:33Коментари (0)57
©
На 29 август 2025 г. (петък) от 09:30 часа в зала "22-ри Септември“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Благоевград. Сесията се свиква на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, а дневният ред включва 75 точки, сред които ключови решения за финансите, образованието, социалните дейности и развитието на общината.

Сред акцентите е връщането за ново разглеждане на част от решение на съвета, обявено за незаконосъобразно от Областната администрация. Общинските съветници ще обсъдят и годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г., както и предложение за рефинансиране на безлихвен заем, поет през 2023 г.

В образователната сфера предстои актуализиране на списъка на средищните училища и решение за увеличаване броя на децата в детските градини за учебната 2025/2026 година. Дневният ред включва и обсъждане на Общинска програма "Децата на Благоевград“.

Социалната политика е представена чрез плана за социалните услуги за 2026 г., както и предложение за финансиране на българския културен център "Една роза“ в Битоля. Други теми са кандидатстване за средства по Механизма за възстановяване и устойчивост за изграждане на фотоволтаични системи и закупуване на електрически превозни средства за социалните услуги.

Съветниците ще гласуват годишните финансови отчети на общинските болници, медицински и транспортни дружества, както и на Общински футболен клуб "Пирин“. На сесията ще бъдат обсъдени още продажба на общински жилища, урегулиране на имоти, промени в устройствените планове и възстановяване права на собственици на земи в селата от общината.

Очаква се оживена дискусия по предложенията за преименуване на улица "Промишлена“ и за изграждане на нови социални и здравни центрове.

Заседанието ще завърши с изказвания на граждани и питания извън дневния ред.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:06 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрение в състоянието му
10:34 / 23.08.2025
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
Шофьори се оплакват от неравности около разделителните колчета в Кресненското дефиле: Предстои ли ремонт на трасето?
14:16 / 23.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
20:16 / 23.08.2025
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
Неизправността на този сензор в автомобила може сериозно да повлияе на работата на двигателя
22:53 / 23.08.2025
Актуални теми
Зима 2024/2025 г.
Лято 2025
Винетки 2025
Кандидатстудентска кампания 2025/2026 г.
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: