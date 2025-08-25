ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Социални политики, образование и инвестиции ще са във фокус на следващата сесия на ОбС в Благоевград
Сред акцентите е връщането за ново разглеждане на част от решение на съвета, обявено за незаконосъобразно от Областната администрация. Общинските съветници ще обсъдят и годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2024 г., както и предложение за рефинансиране на безлихвен заем, поет през 2023 г.
В образователната сфера предстои актуализиране на списъка на средищните училища и решение за увеличаване броя на децата в детските градини за учебната 2025/2026 година. Дневният ред включва и обсъждане на Общинска програма "Децата на Благоевград“.
Социалната политика е представена чрез плана за социалните услуги за 2026 г., както и предложение за финансиране на българския културен център "Една роза“ в Битоля. Други теми са кандидатстване за средства по Механизма за възстановяване и устойчивост за изграждане на фотоволтаични системи и закупуване на електрически превозни средства за социалните услуги.
Съветниците ще гласуват годишните финансови отчети на общинските болници, медицински и транспортни дружества, както и на Общински футболен клуб "Пирин“. На сесията ще бъдат обсъдени още продажба на общински жилища, урегулиране на имоти, промени в устройствените планове и възстановяване права на собственици на земи в селата от общината.
Очаква се оживена дискусия по предложенията за преименуване на улица "Промишлена“ и за изграждане на нови социални и здравни центрове.
Заседанието ще завърши с изказвания на граждани и питания извън дневния ред.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: