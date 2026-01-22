ЗАРЕЖДАНЕ...
Снежно утро в Благоевград! Ето каква е обстановката в града
Основните пътни артерии са почистени, обработват се и площадните пространства, стълбите, мостовете и районите около спирките.
Читатели на медията ни сигнализират, че на места, в по-малките улици, все още пътните настилки не са обработени.
Още снощи от Община Благоевград призоваха водачите на моторни превозни средства да не паркират автомобилите си по високите части на града и по тесните улици, сред които "Бадемите“, "Дъбравска“, "Мелник“, "Стара планина“, "Панайот Хитов“, "Шипка“, "Прилеп“, квартал "Освобождение“ и други.
Целта е да се улесни преминаването на почистваща техника, в случай на необходимост от ползването ѝ, което ще допринесе за безопасно движение на пешеходци и шофьори.
Служителите към ОП "Чистота“ са в пълна готовност да работят на терен през целия ден.
