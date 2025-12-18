ЗАРЕЖДАНЕ...
Снежинки и джуджета в детска ясла "Д-р Елиза Астинова", Разлог – истинска коледна магия
С много усмивки, музика и празнично настроение най-малките възпитаници от детската ясла посрещнаха дългоочаквания гост – Дядо Коледа.
Облечени като бели снежинки и сладки джуджета, децата превърнаха тържеството в истинска коледна приказка, която изпълни залата с радост.
С песен, танц и накрая с една хубава ръченица малчуганите докоснаха сърцата на гостите и им подариха незабравими емоции.
Малките герои на празника получиха своите персонализирани изненади от кмета на община Разлог Красимир Герчев и зам.-кмета Гергана Костова, които им пожелаха здраве, много усмивки и вълшебни коледни дни.
Празникът завърши с искрена благодарност към учителите и екипа на детската ясла за тяхната грижа и любов, с които всеки ден създават усмивки и щастливи детски моменти.
