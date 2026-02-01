Сподели close
Обилният снеговалеж ограничи движението в Благовеградско, съобщи АПИ.

Отраничението важи за превозни средства над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по път II-19 Симитли – Разлог през прохода "Предел".

В момента се извършва снегопочистване. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Шофирайте с повишено внимание!