Снегът ограничи движението през прохода "Предел"
© БНТ
Отраничението важи за превозни средства над 12 тона с ремаркета и полуремаркета по път II-19 Симитли – Разлог през прохода "Предел".
В момента се извършва снегопочистване. Движението се регулира от "Пътна полиция".
Шофирайте с повишено внимание!
Нидерландецът Рудолф от Дълги дел: Българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели
