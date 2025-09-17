Новини
Служители от 6 горски стопанства гасят пожара в Кресненското дефиле
Автор: Георги Кирилов 19:15
© Facebook
Служители от 6 горски стопанства гасят пожара в Кресненското дефиле

Огънят е пламнал в труднодостъпна гориста местност, теренът е скалист и без подстъпи към път.

Служители от горските стопанства в Благоевград, Рилския манастир, Симитли, Струмяни, Кресна и Петрич правят опити да изгасят пожара, който към момента е низови настъпва в посока резерват "Тисата".

Вятърът в района е много силен и затруднява гасаческите действия.

Статистика: