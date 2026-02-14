Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. От запад облачността отново ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 11°.Над планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, в местата над 2000 метра надморска височина - сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, съобщават от НИМХ.По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° по северното крайбрежие до 15° по южното. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.