Слънчево до обед, следобед дъжд в Благоевград
Над планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, в местата над 2000 метра надморска височина - сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° по северното крайбрежие до 15° по южното. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до 19 градуса, а след това сняг!
12.02
Вятър и темеператури над 10 градуса в Благоевград, по-студено време в началато на следващата седмица
12.02
Дъжд за Благоевград днес
09.02
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
13.02
С паметно шествие в Благоевград отбелязват 153 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски
13.02
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12.02
"ПСИХО" превзема сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград със звезден актьорски състав
11.02
Активното въвеждане на цифрови инструменти в работата на админист...
18:52 / 13.02.2026
Откриха новородено бебе в чувал между два блока в София
16:40 / 13.02.2026
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване...
16:40 / 13.02.2026
Общинска администрация – Благоевград направи поредна стъпка за по...
13:42 / 13.02.2026
С паметно шествие в Благоевград отбелязват 153 години от обесване...
13:25 / 13.02.2026
Аутопсия ще установи какви са причините, довели до смъртта на куч...
10:36 / 13.02.2026
