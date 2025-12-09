ЗАРЕЖДАНЕ...
Слънцето ще се крие зад облаци днес в Благовград
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гръцките фермери. Шофьор: Шест часа чакаме
04.12
Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
03.12
Тъжна е гледката на опожарената гора над Струмяни!
16:44 / 08.12.2025
Кметът на Благоевград: Университетът е мястото от където започва ...
16:45 / 08.12.2025
Благоевград отбеляза 116 години от рождението на Никола Вапцаров
16:26 / 08.12.2025
Благоевград спечели проект за енергийна ефективност в 10 социални...
16:24 / 08.12.2025
Спецакция антидрога в Благоевградско! Има задържани
14:22 / 08.12.2025
Почина дългогодишен директор на училище и общински съветник в Сим...
11:45 / 08.12.2025
